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В Екатеринбурге на катке на площади 1905 года поженились три пары

09.19 Воскресенье, 22 декабря 2024
Фото: телеграм-канал Алексея Орлова
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В Екатеринбурге на катке, открывшемся на площади 1905 года, состоялась церемония бракосочетания: три пары зарегистрировали свои отношения прямо на льду. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов.

Молодожёнов поздравил олимпийский чемпион Максим Маринин, ставший гостем этого события. Церемония прошла перед началом торжественного открытия катка, которое сопровождалось выступлениями ледового балета Ильи Авербуха, известных фигуристов и воспитанников спортивной школы «Юность».

Напомним, каток на площади 1905 года заработал впервые за последние 40 лет. Уже на следующей неделе, 27 декабря, откроется ледовый городок в Историческом сквере.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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12:50 Самолёт, летевший из Екатеринбурга в Казань, вернулся в Кольцово из-за атаки дронов
10:33 В Свердловской области за неделю выявлено почти 10 тысяч нарушений ПДД
10:21 УГИБДД предупреждает о сильном снегопаде в Ачитском районе
21:16 Архивные фото и плёночную фототехнику покажут на выставке в уралмашевской библиотеке
20:57 Прокуратура выявила нарушения в деятельности агрокомплекса в Нижнем Тагиле
20:12 Суд не позволил вьетнамцу увезти из Екатеринбурга прах родного брата
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