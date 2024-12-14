В Екатеринбурге на катке на площади 1905 года поженились три пары

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге на катке, открывшемся на площади 1905 года, состоялась церемония бракосочетания: три пары зарегистрировали свои отношения прямо на льду. Об этом сообщил глава города Алексей Орлов.Молодожёнов поздравил олимпийский чемпион Максим Маринин, ставший гостем этого события. Церемония прошла перед началом торжественного открытия катка, которое сопровождалось выступлениями ледового балета Ильи Авербуха, известных фигуристов и воспитанников спортивной школы «Юность».Напомним, каток на площади 1905 года заработал впервые за последние 40 лет. Уже на следующей неделе, 27 декабря, откроется ледовый городок в Историческом сквере.