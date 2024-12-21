В Свердловской области за сутки произошло 23 пожара: в Пелыме погибли два человека

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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В Свердловской области за последние сутки ликвидировано 23 пожара, 39% из которых произошли в жилом секторе. Один из пожаров произошел в посёлке городского типа Пелым. На площади 77 квадратных метров полностью сгорел частный жилой дом. В результате пожара погибли два человека. Причины возгорания выясняются, сообщили в МЧС России по Свердловской области.Не обошлось и без спасения: в Нижнем Тагиле пожарные вывели одного человека из многоквартирного дома с помощью спасательных устройств по лестничным маршам на свежий воздух. В результате неосторожного обращения с огнем в квартире сгорело домашнее имущество.Среди основных причин пожаров специалисты МЧС называют неосторожное обращение с огнём (13% случаев), несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве печей (5%), короткое замыкание электропроводки (5%) и поджоги (5%).Так, в Екатеринбурге на улице Волгоградской сгорел легковой автомобиль. По данным пожарных дознавателей, причиной возгорания стал поджог.