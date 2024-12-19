Один погиб и трое пострадали в ДТП в Белоярском районе

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Смертельная авария произошла вчера вечером на трассе, связывающей Белоярский и Асбест. В результате ДТП один человек погиб и трое получили травмы, в том числе ребёнок.Как сообщили Вечерним ведомостям в областном УГИБДД, около 19.00 водитель Peugeot, ехавший со стороны Асбеста, по неизвестным причинам выехал на встречную полосу, по которой ехала Honda. В результате пострадали оба водителя и пассажиры Honda, один из которых – женщина 1972 года рождения – умер по дороге в больницу. Также среди пострадавших 11-летний ребёнок.Известно, что у водителя Peugeot стаж вождения 17 лет. За это время он 39 раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. У водителя Honda стаж – 16 лет, ПДД никогда не нарушал.