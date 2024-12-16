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В Екатеринбурге на Пехотинцев задымился трамвай
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сегодня утром в Екатеринбурге на остановке Пехотинцев задымился один из вагонов 24-го трамвая, ехавшего в сторону Таганского ряда.
Кадры, на которым видно, как улицу заполняет дым, исходящий из трамвая, опубликовали в телеграм-канале «Безумный ЕКБ». Из-за происшествия было задержано движение трамваев №6, №19, №23 и №24.
Как сообщает телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», на текущий момент движение уже восстановлено, а неисправный вагон своим ходом вместе с аварийной бригадой уехал в Северное депо.
Кадры, на которым видно, как улицу заполняет дым, исходящий из трамвая, опубликовали в телеграм-канале «Безумный ЕКБ». Из-за происшествия было задержано движение трамваев №6, №19, №23 и №24.
Как сообщает телеграм-канал «Екатеринбург. Главное», на текущий момент движение уже восстановлено, а неисправный вагон своим ходом вместе с аварийной бригадой уехал в Северное депо.
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