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В Каменске-Уральском сотрудница пункта выдачи присвоила товаров на 95 тысяч рублей
Иллюстрация: Андрей Гоголев
В Каменске-Уральском оператор пункта выдачи заказов разработала схему присвоения товаров, о которой рассказало МВД России по Свердловской области. Женщина использовала свое рабочее положение, чтобы получить одежду, обувь и аксессуары без оплаты.
По данным полиции, подозреваемая устроилась в пункт выдачи в феврале 2023 года. Через некоторое время она заказала платье, примерила его и решила оставить. Чтобы не платить, женщина оформила возврат, но вместо нового изделия упаковала старое платье.
Схема оказалась удачной, и оператор начала использовать её для получения других товаров. За год она присвоила 42 единицы, включая обувь и сумки. Ущерб компании составил более 95 тысяч рублей.
Ситуация привлекла внимание руководства после частых махинаций, и материалы передали в полицию. В отношении женщины возбудили уголовное дело по факту присвоения имущества. Подозреваемая признала свою вину.
По данным полиции, подозреваемая устроилась в пункт выдачи в феврале 2023 года. Через некоторое время она заказала платье, примерила его и решила оставить. Чтобы не платить, женщина оформила возврат, но вместо нового изделия упаковала старое платье.
Схема оказалась удачной, и оператор начала использовать её для получения других товаров. За год она присвоила 42 единицы, включая обувь и сумки. Ущерб компании составил более 95 тысяч рублей.
Ситуация привлекла внимание руководства после частых махинаций, и материалы передали в полицию. В отношении женщины возбудили уголовное дело по факту присвоения имущества. Подозреваемая признала свою вину.
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