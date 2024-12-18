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Новая неделя в Свердловской области обещает быть тёплой
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
На новой неделе в Свердловской области ожидается небольшое потепление. Днём прогнозируется повышение температуры воздуха до -2°C.
Сегодня, 23 декабря, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Днём -7...-2°C. Ветер 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге днём преимущественно без осадков, -4...-2°C. Ветер 3-8 м/сек.
Во вторник, 24 декабря, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -11...-6°C, при прояснении до -16°C. Днём -8...-3°C. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -8...-6°C, днём -6...4°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 23 декабря, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Днём -7...-2°C. Ветер 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге днём преимущественно без осадков, -4...-2°C. Ветер 3-8 м/сек.
Во вторник, 24 декабря, в регионе облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ночью -11...-6°C, при прояснении до -16°C. Днём -8...-3°C. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ночью -8...-6°C, днём -6...4°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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