В Красноуфимске скорая помощь с тяжёлобольным пациентом попала в ДТП с четырьмя пострадавшими

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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21 декабря около 16:00 в Красноуфимске на перекрёстке улиц Мизерова и Озёрной произошла авария с участием автомобиля Hyundai Getz, скорой помощи и двух припаркованных машин.Как сообщили в ГИБДД Свердловской области, 63-летний водитель Hyundai Getz, проезжая перекрёсток на зелёный сигнал светофора, не уступил дорогу автомобилю скорой медицинской помощи марки УАЗ. Скорая двигалась с включёнными световыми и звуковыми сигналами, перевозя тяжёлобольного пациента. В результате столкновения водитель скорой, не пристёгнутый ремнём безопасности, выпал из салона.После удара оба автомобиля столкнулись с припаркованными «ВАЗ-2124» и «Ладой Грантой». Пострадали четыре человека: два несовершеннолетних пассажира Hyundai, а также водитель и фельдшер скорой. Все они были доставлены в Красноуфимскую районную больницу с травмами различной степени тяжести.