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В Екатеринбурге автобус врезался в дерево: пострадали водитель и пассажиры
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Сегодня, около 09:15, в Екатеринбурге на улице Малышева, вблизи дома № 107, произошло ДТП с участием автобуса маршрута 70. По предварительным данным ГИБДД России по Свердловской области, водитель не справился с управлением транспортом, из-за чего врезался в дерево. В момент аварии в автобусе находились 10 пассажиров и водитель.
В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе водитель 1986 года рождения и три пассажира: женщины 1978 года и 1953 года рождения, а также мужчина 1991 года рождения. Все пострадавшие с различными травмами были доставлены в медицинские учреждения, где им оказывают необходимую помощь.
На месте происшествия работают инспекторы ДПС. В настоящее время проводится проверка, в том числе выясняется состояние водителя автобуса на момент аварии.
В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе водитель 1986 года рождения и три пассажира: женщины 1978 года и 1953 года рождения, а также мужчина 1991 года рождения. Все пострадавшие с различными травмами были доставлены в медицинские учреждения, где им оказывают необходимую помощь.
На месте происшествия работают инспекторы ДПС. В настоящее время проводится проверка, в том числе выясняется состояние водителя автобуса на момент аварии.
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