В Свердловской области местный житель обвиняется в краже рельсов

17:59 | 17.06.2020

Фото: Управление на транспорте МВД России по УрФО

Сотрудники Линейного отдела МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 48-летнего жителя села Мезенское. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 158 УК РФ (покушение на кражу).



Обвиняемый был задержан 8 мая на станции Баженово. В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО сообщили, что злоумышленник вывез на телеге пять двухметровых отрезков рельсов, складированных вблизи железнодорожных путей, в лесополосу. Когда он пришел за оставшимися рельсами, его задержали сотрудники Линейного пункта полиции на станции Богданович и ведомственной охраны железнодорожного транспорта.



Во время проверки задержанный признался, что украденное он планировал сдать в пункт приема лома. Также выяснилось, что ранее мужчина был оштрафован за аналогичное преступление.



Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»