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15:03 | 12.06.2020

Фото: «Яндекс. Карты»

В Екатеринбурге на ж/д переезде монтеров ударило током

В столице Урала ударило током двух монтеров, обустраивающих железнодорожный переезд по улице Завокзальной. Пострадавших с ожогами доставили в ЦГБ №23.

Мужчин 1981 и 1976 годов рождения ударило током 9 июня, когда они во время установки сигнальных столбиков случайно зацепили электрический кабель. На СвЖД подтвердили факт произошедшего.

Как сообщили на железной дороге, по поводу травмирования двух рабочих при установки барьерного ограждения проводится служебное расследование.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»

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