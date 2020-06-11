Новости дня
15:03 | 12.06.2020
Фото: «Яндекс. Карты»
В Екатеринбурге на ж/д переезде монтеров ударило током
Мужчин 1981 и 1976 годов рождения ударило током 9 июня, когда они во время установки сигнальных столбиков случайно зацепили электрический кабель. На СвЖД подтвердили факт произошедшего.
Как сообщили на железной дороге, по поводу травмирования двух рабочих при установки барьерного ограждения проводится служебное расследование.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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17:57 | 12.06.2020
В Первоуральске мошенница обокрала пенсионерку, предложив снять порчу
17:41 | 12.06.2020
В Екатеринбурге на рабочего упал мешок с цементом
16:45 | 12.06.2020
На западном побережье Шарташа купальщиков атаковали «утиные глисты»
16:13 | 12.06.2020
Полиция Екатеринбурга проверила освобожденных из мест лишения свободы
15:35 | 12.06.2020
В Свердловской области провели 9892 исследования проб на коронавирус
15:03 | 12.06.2020
В Екатеринбурге на ж/д переезде монтеров ударило током
14:36 | 12.06.2020
Болельщикам разрешили прийти на матч «Урал» – «Рубин»
14:08 | 12.06.2020
В столице Прикамья пройдет суперфинал турнира «Золотая шайба»
14:06 | 12.06.2020
В Пермском крае выявлено 72 случая COVID-19
13:30 | 12.06.2020
В Екатеринбурге ограничат трамвайное движение по Белореченской
12:59 | 12.06.2020
В Екатеринбурге выявили 203 новых заражения коронавирусом
12:55 | 12.06.2020
На Среднем Урале врачи вылечили от коронавируса еще 122 человека
12:51 | 12.06.2020
В России выявили еще 8987 случаев коронавируса
12:48 | 12.06.2020
В Свердловской области коронавирусом заразились еще 320 человек
12:13 | 12.06.2020
В свердловском поселке ребенок на велосипеде врезался в автомобиль
11:14 | 12.06.2020
Новый учебный год в Свердловской области могут перенести на две недели
10:51 | 12.06.2020
В здании ОВД Ивделя обнаружили тело мужчины, совершившего суицид
10:23 | 12.06.2020
Евгений Куйвашев поздравил жителей Среднего Урала с Днем России
09:58 | 12.06.2020
В Свердловской области ожидаются грозы, дожди и град
09:28 | 12.06.2020
По улице Опалихинской в Екатеринбурге ограничили движение
00:26 | 12.06.2020
В Свердловской области будут судить граждан, обвиняемых в незаконных переводах 2 млрд рублей
23:15 | 11.06.2020
В Нижнем Тагиле из горящего дома эвакуировали 10 человек
21:44 | 11.06.2020
В Свердловской области разыскивают мужчину, пропавшего неделю назад
20:30 | 11.06.2020
В свердловской ОДКБ запустили акцию #МояМамаСупергерой для детей сотрудников, работающих с коронавирусными пациентами
19:53 | 11.06.2020
Куйвашев рассказал, как уральские предприниматели помогают врачам и волонтерам в борьбе с COVID-19 в Свердловской области
19:35 | 11.06.2020
Нетрезвый водитель в Екатеринбурге пытался отбиться от полицейских змеей
19:08 | 11.06.2020
В Свердловской области за 2020 год планируется обустроить 84 пешеходных перехода вблизи школ
18:26 | 11.06.2020
В связи с подготовкой светового шоу ко Дню России в Екатеринбурге будет закрыта стоянка на площади 1905 года
18:11 | 11.06.2020
В Екатеринбурге изменится схема движения трех троллейбусов