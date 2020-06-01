Житель Верхней Пышмы осуждён за организацию притона и хищение денег у бабушки

12:27 | 11.06.2020

Фото: depositphotos.com

В Верхней Пышме ранее судимый 19-летний Михаил Сурков осужден к реальному лишению свободы за организацию притона, а также за хищение денежных средств у своей бабушки.



В ходе судебного следствия установлено, что Сурков в период времени с 10 по 15 октября 2019 года по месту своего проживания на улице Первомайской в селе Балтым неоднократно приглашал людей, которые употребляли наркотики, а также предоставлял им предметы, необходимые для потребления.



Также Сурков в период с 5 по 10 декабря 2019 года, находясь по месту жительства попросил у своей бабушки денежные средства. Она отказала, после чего Сурков расстегнул карман кофты женщины и похитил 75 тысяч рублей. Просьбу потерпевшей вернуть деньги молодой человек проигнорировал.



В судебном заседании Сурков Михаил вину в совершении преступлений признал в полном объеме.



Верхнепышминский городской суд назначил Суркову окончательное наказание в виде 2 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселении, со штрафом в размере 5 тысяч рублей. Приговор суда вступил в законную силу.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»