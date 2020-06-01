В Свердловской области пропал без вести 38-летний мужчина

16:28 | 2.06.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 38-летнего жителя Карпинска. Владислав Тетерин ушел из дома 28 мая и не вернулся.



Приметы: рост 170 см, худощавого телосложения, черные короткие волосы, зеленые глаза.



На момент пропажи был одет в синюю куртку, темные джинсы, темные кроссовки и черную кепку. С собой имелся рюкзак.



Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргу поискового отряда Анастасии 8-950-639-66-66.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»