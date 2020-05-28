Новости дня
11:14 | 29.05.2020
Фото: uralweb.ru
В Екатеринбурге Николай Коляда вышел на улицу просить милостыню
Напомни, ранее Николай Коляда объявил о закрытии театра в уральской столице с 1 июня. Такое решение связано с финансовыми сложностями, усугубившимися из-за пандемии коронавируса. На май режиссер смог собрать деньги при помощи краудфандинга, однако благотворительные фонды, на которые рассчитывал директор «Коляда-театра», летом помочь культурному учреждению не смогут.
Добавим, что с февраля власти не только Екатеринбурга, но и области обещали оказать театру Коляды финансовую помощь, однако коронавирус скорректировал эти планы.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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