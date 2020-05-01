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18:45 | 22.05.2020

В Екатеринбурге снова начали демонтировать незаконные киоски

Сегодня, 22 мая, в Екатеринбурге демонтировали два незаконно установленных киоска в Железнодорожном районе. Как рассказал veved.ru региональный координатор партпроекта «Единой России» «Народный контроль» Дмитрий Чукреев, первый павильон находился около дома №7 по улице Пехотинцев, второй на пересечении улиц Расточная-Билимбаевская.

В Екатеринбурге снова начали демонтировать незаконные киоски

В Екатеринбурге снова начали демонтировать незаконные киоски


«На Пехотинцев был раньше киоск с фейерверками, после окончания сезона на его месте открылся павильон «фрукты-овощи». На Билимбаевской вывезли киоск по изготовлению и ремонту ключей. Инициатором мероприятий стала администрация Железнодорожного района», – отметил общественник.

В Екатеринбурге снова начали демонтировать незаконные киоски

В Екатеринбурге снова начали демонтировать незаконные киоски


Напомним, что демонтаж нестационарных торговых объектов был приостановлен с июня 2019 года, когда прокуратура в судебном порядке оспорила соответствующее постановление мэрии. После того, как документы привели в порядок, у райадминистраций вновь появился законный рычаг влияния на уличных торговцев.

В Екатеринбурге снова начали демонтировать незаконные киоски

© «Вечерние ведомости»

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