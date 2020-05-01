В Екатеринбурге снова начали демонтировать незаконные киоски

Сегодня, 22 мая, в Екатеринбурге демонтировали два незаконно установленных киоска в Железнодорожном районе. Как рассказал veved.ru региональный координатор партпроекта «Единой России» «Народный контроль» Дмитрий Чукреев, первый павильон находился около дома №7 по улице Пехотинцев, второй на пересечении улиц Расточная-Билимбаевская.«На Пехотинцев был раньше киоск с фейерверками, после окончания сезона на его месте открылся павильон «фрукты-овощи». На Билимбаевской вывезли киоск по изготовлению и ремонту ключей. Инициатором мероприятий стала администрация Железнодорожного района», – отметил общественник.Напомним, что демонтаж нестационарных торговых объектов был приостановлен с июня 2019 года, когда прокуратура в судебном порядке оспорила соответствующее постановление мэрии. После того, как документы привели в порядок, у райадминистраций вновь появился законный рычаг влияния на уличных торговцев.