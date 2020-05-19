Концерт группы «Руки Вверх!» в Екатеринбурге перенесли на год

11:10 | 20.05.2020

Фото: страница "Екатеринбург Арены" в Instagram

Из-за пандемии коронавируса концерт группы «Руки Вверх!» в уральской столице перенесли на год. Как рассказали на страничке «Екатеринбург Арены» в соцсети Instagram, мероприятие пройдет 3 июля 2021 года.



«2021й год – знаковый для «Руки Вверх!»: в следующем году исполняется 25 лет нашему коллективу. Мы сильно расстроились, что были вынуждены отменить стадионный тур в этом году из-за запрета на проведение массовых мероприятий в связи с пандемий коронавируса. Я верю, что наши врачи и ученые смогут до конца года побороть эту болезнь, и в свой юбилейный год «Руки Вверх!» порадуют своих поклонников грандиозным концертным шоу на крупнейших стадионах страны. Обещаю: будет круто!», - сказал солист коллектива Сергей Жуков.



Уральцам пообещали, что все их билеты будут действительны в 2021 году. Информация о возвратах появится после 31 мая 2020 года.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»