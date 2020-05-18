Новости дня
12:12 | 19.05.2020
Организатору тайной вечеринки в Екатеринбурге суд вынес приговор
Вечеринка состоялась 17 апреля в двухкомнатной квартире в центре Екатеринбурга недалеко от ТЦ «Алатырь». Попасть туда можно было по приглашению. На место пришли десятки человек.
Административное дело завели по статье 20.6.1. «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения». Хозяйку квартиры оштрафовали на 1000 рублей.
Стас Словиковский признал, что нарушил режим самоизоляции. На заседании суда он объяснил, что заехал в гости к знакомой с небольшой компанией друзей. Он знал о требованиях властей, но не думал, что поездка с друзьями им противоречит.
Организатор вечеринки раскаялся и попросил суд вынести минимальный штраф, потому что пока он временно не работает. Деньги на погашение Словиковскому соберут друзья.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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