В Нижнем Тагиле руководители компании-застройщика провернули аферу на 32 млн рублей

16:02 | 14.05.2020

Фото: dg-yug.ru

Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «СУ-1» и финансового директора организации. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), а также по п. «а», «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения преступления, группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения).



Как рассказали в надзорном ведомстве, руководители «СУ-1» похитили денежные средства у 31 дольщика на сумму более 31,9 миллиона рублей. Обвиняемые под предлогом строительства восьмиэтажного жилого дома в Нижнем Тагиле, срок постройки которого истекал в конце 2019 года, перевели вверенные деньги на расчетный счет организации, учредителем которой был финансовый директор «СУ-1».



Чтобы у дольщиков не возникло вопросов, в период с июня 2018 года по сентябрь 2019 года обвиняемые организовали начальный этап строительных работ. На разработку котлована и устройство бетонной подготовки они потратили менее 650 тысяч рублей. Помимо прочего, директор компании-застройщика приобрел у муниципалитета земельный участок с нежилым зданием на сумму более 1,5 миллионов рублей, среди которых 1,2 миллиона рублей принадлежали дольщикам, внесшим оплату за недвижимость. Таким образом, данные деньги были легализованы.



В настоящее время уголовное дело направлено в Дзержинский районный суд Нижнего Тагила для рассмотрения по существу. Представитель потерпевших готовит документы в Фонд защиты прав участников долевого строительства. Работы по завершению строительства либо будут профинансированы Фондом, либо пострадавшие получат компенсацию.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»