Екатеринбургские школьники пожаловались Мизулиной на -15°C в классах
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Екатеринбургские школьники пожаловались главе «Лиги Безопасного интернета» Екатерине Мизулиной, что их заставляют ходить в школу несмотря на отсутствие отопления.
Дети утверждают, что температура в классах якобы не поднимается выше -15°C, и им приходится сидеть на уроках в куртках. При этом на дистанционный формат обучения их не переводят. О какой школе идёт речь, неизвестно. Сообщение с жалобой Мизулина опубликовала в личном телеграм-канале.
В близком к мэрии телеграм-канале «Екатеринбург. Главное» эту информацию опровергают, утверждая, что «нормально все в школах с температурой».
