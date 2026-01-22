Возрастное ограничение 18+

Суд в Екатеринбурге отказал жертве мошеннической «схемы Долиной»

21.13 Четверг, 22 января 2026
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге суд вынес решение по резонансному делу пенсионерки, лишившейся всех сбережений и квартиры из-за мошенников. При этой схема, по которой действовали преступники, была той же, при помощи которой ранее сумели обмануть певицу Ларису Долину.

Пожилая женщина стала жертвой изощрённой многоходовой схемы, которую преступники реализовывали в течение трёх месяцев. Под предлогом замены счётчиков злоумышленники сначала выманили у неё более 500 тысяч рублей, убедив перевести средства на «безопасные счета». Затем они предоставили поддельную выписку из Росреестра, согласно которой её квартира была якобы уже продана неизвестными. Чтобы «восстановить права», мошенники предложили единственный выход — срочно продать жильё самостоятельно, а вырученные деньги также перевести для «защиты». Поверив в эту легенду, пенсионерка продала свою квартиру за 4,5 миллиона рублей и все средства перевела преступникам.

Заподозрила неладное жертва обмана лишь тогда, когда законные покупатели, челябинская семья, потребовали освободить помещение. Потерпевшая обратилась в Верх-Исетский районный суд с иском о признании всех сделок недействительными. В суде она настаивала, что действовала под непрерывным психологическим давлением и обманом, не осознавая последствий. Однако ответчиками выступали банки и добросовестные покупатели, которые приобрели квартиру на законных основаниях и не были причастны к мошенничеству.

Суд, исследовав все материалы, встал на сторону новых собственников, отказав в удовлетворении иска пенсионерки. Квартира останется у челябинской семьи, которая уже длительное время не может въехать в приобретённое жильё. Решение суда вступит в законную силу через месяц, если не будет обжаловано.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Терапевт из Екатеринбурга отдал мошенникам 1,2 миллиона рублей
22 января 2026
По резонансному делу о вымогательстве в Первоуральске вынесли приговор
22 января 2026
На 110 тысяч рублей оштрафовали гражданина Таджикистана за «резиновую квартиру» в Екатеринбурге
20 января 2026
В Серове мужчина пытался продать мощную пневматическую винтовку
13 января 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Нужны не деньги, а люди»

Разбираемся в том, почему транспортная реформа забуксовала в Екатеринбурге
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:13 Суд в Екатеринбурге отказал жертве мошеннической «схемы Долиной»
20:11 Русская литература не состоялась бы без немецкого сказочника, — докажут в Екатеринбурге
19:59 Смертность от онкологии на Среднем Урале впервые существенно снизилась
19:39 Искусственный интеллект помог поймать злостного неплательщика в Асбесте
18:55 На Эльмаше погибла не дождавшаяся от людей помощи раненная собака
18:41 По заверениям руководителя УМВД, улицы Екатеринбурга становятся безопаснее
17:41 Екатеринбуржцы стали получать фейковые листовки о необходимости проверить счетчики
17:18 Сотрудникам «рехаба» для трудных подростков под Екатеринбургом продлили содержание в СИЗО
16:31 Полиция задержала подозреваемую в осквернении мемориала в Серове
16:15 Xiaomi и Samsung возглавили продажи смартфонов в Свердловской области
16:14 Четыре дня будет идти кинофестиваль «Медный цветок» на Урале
15:38 Избивший ребёнка на Уктусе лыжник расплакался на суде
15:00 Терапевт из Екатеринбурга отдал мошенникам 1,2 миллиона рублей
13:46 В Серове женщина венком погасила Вечный огонь
13:33 В 2026 году свердловские власти обещают отремонтировать почти 200 километров дорог
13:08 СМИ сообщают о дефиците противоопухолевого препарата в аптеках Екатеринбурга
12:14 Очередного любителя тонировки арестовали в Екатеринбурге из-за невыполнения требований полиции
11:58 Дело экс-начальника Кировского РУВД Екатеринбурга Соболя вернули прокурору
11:17 Кофейни Duo открылись в Екатеринбурге после сообщений об отравлениях
10:47 Попавшая под колёса автобуса пенсионерка из Каменска-Уральского находится в реанимации
10:29 По резонансному делу о вымогательстве в Первоуральске вынесли приговор
09:52 Более двух тысяч иностранцев выдворили свердловские приставы в 2025 году
09:35 Обвиняемых в покушении на убийство в екатеринбургском паркинге поместили в СИЗО
21:49 Замерзавших на челябинской трассе хвостатых маму и сына удалось спасти
21:30 За погибших на Свердловской железной дороге лосей заплатит «РЖД»
21:01 Новая станция метро сохранилась в генплане Екатеринбурга
Все новости Свердловской области
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
12:18 Новый сервис лизинга для бизнеса стал доступен на «Авито Услугах»
Все новости России и мира
21:13 Суд в Екатеринбурге отказал жертве мошеннической «схемы Долиной»
20:11 Русская литература не состоялась бы без немецкого сказочника, — докажут в Екатеринбурге
19:59 Смертность от онкологии на Среднем Урале впервые существенно снизилась
19:39 Искусственный интеллект помог поймать злостного неплательщика в Асбесте
18:55 На Эльмаше погибла не дождавшаяся от людей помощи раненная собака
18:41 По заверениям руководителя УМВД, улицы Екатеринбурга становятся безопаснее
17:41 Екатеринбуржцы стали получать фейковые листовки о необходимости проверить счетчики
17:18 Сотрудникам «рехаба» для трудных подростков под Екатеринбургом продлили содержание в СИЗО
16:31 Полиция задержала подозреваемую в осквернении мемориала в Серове
16:15 Xiaomi и Samsung возглавили продажи смартфонов в Свердловской области
16:14 Четыре дня будет идти кинофестиваль «Медный цветок» на Урале
15:38 Избивший ребёнка на Уктусе лыжник расплакался на суде
15:00 Терапевт из Екатеринбурга отдал мошенникам 1,2 миллиона рублей
13:46 В Серове женщина венком погасила Вечный огонь
13:33 В 2026 году свердловские власти обещают отремонтировать почти 200 километров дорог
13:08 СМИ сообщают о дефиците противоопухолевого препарата в аптеках Екатеринбурга
12:14 Очередного любителя тонировки арестовали в Екатеринбурге из-за невыполнения требований полиции
11:58 Дело экс-начальника Кировского РУВД Екатеринбурга Соболя вернули прокурору
11:17 Кофейни Duo открылись в Екатеринбурге после сообщений об отравлениях
10:47 Попавшая под колёса автобуса пенсионерка из Каменска-Уральского находится в реанимации
10:29 По резонансному делу о вымогательстве в Первоуральске вынесли приговор
09:52 Более двух тысяч иностранцев выдворили свердловские приставы в 2025 году
09:35 Обвиняемых в покушении на убийство в екатеринбургском паркинге поместили в СИЗО
21:49 Замерзавших на челябинской трассе хвостатых маму и сына удалось спасти
21:30 За погибших на Свердловской железной дороге лосей заплатит «РЖД»
21:01 Новая станция метро сохранилась в генплане Екатеринбурга
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK