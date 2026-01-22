Суд в Екатеринбурге отказал жертве мошеннической «схемы Долиной»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге суд вынес решение по резонансному делу пенсионерки, лишившейся всех сбережений и квартиры из-за мошенников. При этой схема, по которой действовали преступники, была той же, при помощи которой ранее сумели обмануть певицу Ларису Долину.Пожилая женщина стала жертвой изощрённой многоходовой схемы, которую преступники реализовывали в течение трёх месяцев. Под предлогом замены счётчиков злоумышленники сначала выманили у неё более 500 тысяч рублей, убедив перевести средства на «безопасные счета». Затем они предоставили поддельную выписку из Росреестра, согласно которой её квартира была якобы уже продана неизвестными. Чтобы «восстановить права», мошенники предложили единственный выход — срочно продать жильё самостоятельно, а вырученные деньги также перевести для «защиты». Поверив в эту легенду, пенсионерка продала свою квартиру за 4,5 миллиона рублей и все средства перевела преступникам.Заподозрила неладное жертва обмана лишь тогда, когда законные покупатели, челябинская семья, потребовали освободить помещение. Потерпевшая обратилась в Верх-Исетский районный суд с иском о признании всех сделок недействительными. В суде она настаивала, что действовала под непрерывным психологическим давлением и обманом, не осознавая последствий. Однако ответчиками выступали банки и добросовестные покупатели, которые приобрели квартиру на законных основаниях и не были причастны к мошенничеству.Суд, исследовав все материалы, встал на сторону новых собственников, отказав в удовлетворении иска пенсионерки. Квартира останется у челябинской семьи, которая уже длительное время не может въехать в приобретённое жильё. Решение суда вступит в законную силу через месяц, если не будет обжаловано. Мероприятие для возрастной категории 18+