Экс-начальника екатеринбургского завода приговорили к семи годам колонии за коммерческий подкуп
Фото: Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга
В Екатеринбурге к семи годам лишения свободы приговорили бывшего начальника одного из отделений местного завода Сергея Кандалова. Орджоникидзевский районный суд признал его виновным в коммерческом подкупе в особо крупном размере (часть 8 статьи 204 УК РФ).
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, в 2023 году Кандалов занимал должность заместителя главного сварщика. Как техническому специалисту, ему поручили подготовить задание для закупки сварочного робота для сварки крупногабаритных конструкций и дать экспертные заключения по заявкам участников. Он рассказал о планирующейся закупке знакомому предпринимателю, предложив за 1,2 миллиона рублей «подогнать» технические требования под его компанию и блокировать заявки конкурентов.
«Для этого он в одиночку переписал техническое задание так, чтобы отсеять честных конкурентов, а затем дал тендерному комитету ложное заключение, дискредитировавшее выгодное предложение другой фирмы»,
– рассказали в пресс-службе.
Поскольку коллеги доверяли Сергею Кандалову, подписали сфабрикованные документы, не глядя, и компания знакомого получила аванс в 34,4 миллиона рублей. В качестве вознаграждения бывший начальник только часть обещанного – 360 тысяч рублей.
Сообщается, что Кандалов вину не признал. Однако у суда было достаточно доказательств, чтобы вынести приговор. Среди них – переписка, финансовые документы и выводы технических экспертиз. В качестве наказания суд назначил ему 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
