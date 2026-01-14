Возрастное ограничение 18+
Из-за морозов в Екатеринбурге вновь замедлили общественный транспорт
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге из-за холодов вновь ограничили скорость движения общественного транспорта.
Трамваи будут двигаться со скоростью не выше 25 км/ч, а троллейбусы – не выше 35 км/ч. Меры направлены на снижение риска повреждения контактной сети, объяснили в телеграм-канале «Транспортные новости ЕКБ».
По данным синоптика Алексея Пулина, сегодня ночью в Екатеринбурге температура колебалась от -33°C до -31°C, днём ожидается от -26°C до 24°C.
