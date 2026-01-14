Глава СК запросил доклад о ситуации с частично расселённым аварийным домом в Екатеринбурге







сообщает Следком. «По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 293 УК РФ – халатность»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал разобраться с домом на улице Самолётной в Екатеринбурге. В 2021 году его признали аварийным и включили в программу расселения, но расселили не всех.Сообщается, что собственники приватизированных квартир уже получили компенсации и переехали, а жильцы муниципальных квартир до сих пор продолжают проживать в аварийном доме.Мероприятие для возрастной категории 18+