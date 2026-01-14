Возрастное ограничение 18+
Глава СК запросил доклад о ситуации с частично расселённым аварийным домом в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК Александр Бастрыкин потребовал разобраться с домом на улице Самолётной в Екатеринбурге. В 2021 году его признали аварийным и включили в программу расселения, но расселили не всех.
Сообщается, что собственники приватизированных квартир уже получили компенсации и переехали, а жильцы муниципальных квартир до сих пор продолжают проживать в аварийном доме.
«По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 293 УК РФ – халатность»,
– сообщает Следком.
