Четыре дня будет идти кинофестиваль «Медный цветок» на Урале
Фото предоставлено организаторами
С 27 по 31 января в Верхней Пышме и Екатеринбурге пройдёт VII сезон международного молодёжного кинофестиваля «Медный цветок». Мероприятие без возрастных ограничений.
Как рассказали Вечерним ведомостям организаторы фестиваля, в этом году поступило 2654 заявки из 113 стран мира, но в финал прошли только 70 фильмов из 23 стран. Среди них работы участников из России, Ирана, Китая, Индии, США, Германии, Новой Зеландии, Саудовской Аравии и других.
По словам основателя и директора фестиваля Мантавии Марвах, конкурс в этом году был особенно напряжённым.
Главной наградой фестиваля традиционно станет статуэтка Медный цветок.
Посмотреть фильмы можно будет в кинотеатре «Киноград», пространстве «Книги, кофе и др. измерения», Библиотеке для детей и молодёжи в Верхней Пышме, а также в Доме кино в Екатеринбурге. Также зрителей ждут мастер-классы – как для начинающих кинематографистов, так и для профессионалов.
Вход на фестиваль свободный. Зарегистрироваться можно здесь. Мероприятие для возрастной категории 18+
«В каждой номинации сразу несколько работ претендуют на первое место. Молодёжь со всего мира говорит на понятном для всех языке кино – о любви, дружбе, поиске духовного пути, доброте и, прежде всего, о несгибаемой силе духа»,
– рассказала Мантавиа Марвах.
