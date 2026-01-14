Возрастное ограничение 18+

Индивидуального предпринимателя обвинили в хищении миллиона рублей у серовского завода

11.48 Пятница, 23 января 2026
Фото: Серовский районный суд
Серовский районный суд избрал меру пресечения для индивидуального предпринимателя Александра Потеряхина. Его обвиняют в хищении более одного миллиона рублей у Серовского механического завода.

Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, суд постановил заключить его под стражу до 28 февраля 2026 года – на 1 месяц 5 суток. По версии следствия, Потеряхин действовал не один, ему помогали руководители предприятия.

«В настоящее время топ-менеджеры завода, которых следствие также считает причастными к этому преступлению, тоже находятся под мерой пресечения»,

– рассказали в пресс-службе.


Юлия Медведева © Вечерние ведомости
