Возрастное ограничение 18+
Индивидуального предпринимателя обвинили в хищении миллиона рублей у серовского завода
Фото: Серовский районный суд
Серовский районный суд избрал меру пресечения для индивидуального предпринимателя Александра Потеряхина. Его обвиняют в хищении более одного миллиона рублей у Серовского механического завода.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, суд постановил заключить его под стражу до 28 февраля 2026 года – на 1 месяц 5 суток. По версии следствия, Потеряхин действовал не один, ему помогали руководители предприятия.
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, суд постановил заключить его под стражу до 28 февраля 2026 года – на 1 месяц 5 суток. По версии следствия, Потеряхин действовал не один, ему помогали руководители предприятия.
«В настоящее время топ-менеджеры завода, которых следствие также считает причастными к этому преступлению, тоже находятся под мерой пресечения»,Мероприятие для возрастной категории 18+
– рассказали в пресс-службе.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Одному из подозреваемых в изнасиловании школьницы в Екатеринбурге избрали меру пресечения
14 января 2026
14 января 2026
Бывшего спикера красноуфимской думы отпустили из СИЗО
16 января 2026
16 января 2026