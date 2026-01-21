Xiaomi и Samsung возглавили продажи смартфонов в Свердловской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Команда МТС проанализировала продажи смартфонов в Свердловской области по итогам 2025 года и пришла к выводу, что чаще всего в регионе покупали Xiaomi и Samsung, при этом больше всего денег они потратили на Apple.Так, по количеству проданных устройств в лидерах оказались Xiaomi (23%) и Samsung (19%), а основная доля выручки пришлась на Apple (38% в денежном выражении). Xiaomi сохранил первенство по количеству продаж, а Apple – по прибыли. Samsung же показал заметный рост продаж в средних (20-40 тысяч рублей рублей) и высоких (от 60 тысяч рублей) сегментах.Самой продаваемой моделью стал Xiaomi Redmi A5 (5% продаж). Второе место занял Huawei Nova Y72S 8, тройку замкнул Xiaomi Redmi A5 4.Всего в России за год продали 23,6 миллиона смартфонов на 574 миллиарда рублей (средняя цена – 24,3 тысячи рублей). Доля среднего сегмента – 20-40 тысячи рублей – выросла на 2% – до 20% в штуках и 22% в деньгах. Интерес к устройствам в сегменте 40-60 тысяч рублей также вырос – доля продаж увеличилась с 4% до 5% в штуках. Сегмент до 10 тысяч рублей остался крупнейшим (более трети продаж). Мероприятие для возрастной категории 18+