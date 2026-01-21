Возрастное ограничение 18+
Оставившего надпись на символе воинской славы обвиняют в реабилитации нацизма в Новоуральске
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Жителя Новоуральска будут судить по статье о реабилитации нацизма из-за надписи, которую он оставил на одной из мемориальных тумб с землей из города-героя на Аллею Боевой Славы.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, тумбы являются неотъемлемой частью мемориального комплекса, и надписью, которая, согласно заключению эксперта, содержала презрительно-негативное отношение к сооружению, новоуралец публично осквернил символ воинской славы. Причём на этом он остановился. Обвиняемый также поделился фотографиями надписи в интернете.
Против мужчины было возбуждено уголовное дело по частям 3 и 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). Рассматривать дело будет Свердловский областной суд. Мероприятие для возрастной категории 18+
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, тумбы являются неотъемлемой частью мемориального комплекса, и надписью, которая, согласно заключению эксперта, содержала презрительно-негативное отношение к сооружению, новоуралец публично осквернил символ воинской славы. Причём на этом он остановился. Обвиняемый также поделился фотографиями надписи в интернете.
Против мужчины было возбуждено уголовное дело по частям 3 и 4 статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма, совершенная публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»). Рассматривать дело будет Свердловский областной суд. Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Жителя Лесного будут судить за уничтожение имущества при пожаре из-за самодельной печи
14 января 2026
14 января 2026