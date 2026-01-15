Возрастное ограничение 18+
Екатеринбуржцы стали получать фейковые листовки о необходимости проверить счетчики
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Жителям Академического района Екатеринбурга стали приходить фейковые предписания о необходимости срочно записаться на проверку счётчиков, пугая повышением платы за коммунальные услуги.
О поддельных уведомлениях предупреждает УК «Академический», призывая не вестись на фейки.
Представители управляющей организации также напомнили, что уточнить точную дату проверки счётчиков можно в квитанции – рядом с номером счетчика, либо в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении УК. Мероприятие для возрастной категории 18+
«Письма оформлены на бумаге с гербом и озаглавлены как "предписание", причем, якобы, повторное. В тексте множество отсылок к неким законам и нормативным актам, по которым собственники жилья обязаны в кратчайшие сроки – с 12 до 31 января – оставить заявку на поверку счетчиков»,
– рассказали в управляющей компании.
