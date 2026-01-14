Искусственный интеллект помог поймать злостного неплательщика в Асбесте

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Асбесте сотрудники ГИБДД задержали водителя, который три года игнорировал оплату штрафов за нарушения ПДД. Для поиска нарушителя инспекторы применили современную информационно-аналитическую систему «Паутина».Система «Паутина» использует алгоритмы искусственного интеллекта для анализа передвижения автомобилей и выявления злостных неплательщиков. В поле зрения системы попал 23-летний житель Ставропольского края, временно находившийся в Асбесте. Он управлял автомобилем «Lada Vesta», за которым числилась огромная задолженность. За три года водитель накопил 169 неоплаченных постановлений, зафиксированных камерами автоматической фиксации. Общая сумма его долга перед государством превысила 280 тысяч рублей.Во время опроса задержанный мужчина заявил, что не знал о наличии такой значительной задолженности. Собранные по факту материалы были направлены в службу судебных приставов для принудительного взыскания. В отношении водителя будет возбуждено исполнительное производство. Как поясняют в областной Госавтоинспекции, в рамках этого производства к нему могут быть применены строгие обеспечительные меры. В их числе — временный запрет на выезд за пределы России и арест денежных средств на счетах. Также приставы имеют право наложить арест на имущество неплательщика с последующей его реализацией. Мероприятие для возрастной категории 18+