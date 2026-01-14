Возрастное ограничение 18+

Искусственный интеллект помог поймать злостного неплательщика в Асбесте

19.39 Четверг, 22 января 2026
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Асбесте сотрудники ГИБДД задержали водителя, который три года игнорировал оплату штрафов за нарушения ПДД. Для поиска нарушителя инспекторы применили современную информационно-аналитическую систему «Паутина».

Система «Паутина» использует алгоритмы искусственного интеллекта для анализа передвижения автомобилей и выявления злостных неплательщиков. В поле зрения системы попал 23-летний житель Ставропольского края, временно находившийся в Асбесте. Он управлял автомобилем «Lada Vesta», за которым числилась огромная задолженность. За три года водитель накопил 169 неоплаченных постановлений, зафиксированных камерами автоматической фиксации. Общая сумма его долга перед государством превысила 280 тысяч рублей.

Во время опроса задержанный мужчина заявил, что не знал о наличии такой значительной задолженности. Собранные по факту материалы были направлены в службу судебных приставов для принудительного взыскания. В отношении водителя будет возбуждено исполнительное производство. Как поясняют в областной Госавтоинспекции, в рамках этого производства к нему могут быть применены строгие обеспечительные меры. В их числе — временный запрет на выезд за пределы России и арест денежных средств на счетах. Также приставы имеют право наложить арест на имущество неплательщика с последующей его реализацией.

Мероприятие для возрастной категории 18+

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
В Свердловской области не платившего алименты из-за сомнений в родстве отца приговорили к лишению свободы
14 января 2026
В Алапаевске поймали водителя с алкоголем в крови в 8 раз выше нормы
17 января 2026
В Кировградском районе 19-летний водитель снегохода задержан с рекордным уровнем алкоголя
18 января 2026
ГИБДД раскрыло подробности смертельного ДТП под Североуральском
16 января 2026

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

«Нужны не деньги, а люди»

Разбираемся в том, почему транспортная реформа забуксовала в Екатеринбурге
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
20:11 Русская литература не состоялась бы без немецкого сказочника, — докажут в Екатеринбурге
19:59 Смертность от онкологии на Среднем Урале впервые существенно снизилась
19:39 Искусственный интеллект помог поймать злостного неплательщика в Асбесте
18:55 На Эльмаше погибла не дождавшаяся от людей помощи раненная собака
18:41 По заверениям руководителя УМВД, улицы Екатеринбурга становятся безопаснее
17:41 Екатеринбуржцы стали получать фейковые листовки о необходимости проверить счетчики
17:18 Сотрудникам «рехаба» для трудных подростков под Екатеринбургом продлили содержание в СИЗО
16:31 Полиция задержала подозреваемую в осквернении мемориала в Серове
16:15 Xiaomi и Samsung возглавили продажи смартфонов в Свердловской области
16:14 Четыре дня будет идти кинофестиваль «Медный цветок» на Урале
15:38 Избивший ребёнка на Уктусе лыжник расплакался на суде
15:00 Терапевт из Екатеринбурга отдал мошенникам 1,2 миллиона рублей
13:46 В Серове женщина венком погасила Вечный огонь
13:33 В 2026 году свердловские власти обещают отремонтировать почти 200 километров дорог
13:08 СМИ сообщают о дефиците противоопухолевого препарата в аптеках Екатеринбурга
12:14 Очередного любителя тонировки арестовали в Екатеринбурге из-за невыполнения требований полиции
11:58 Дело экс-начальника Кировского РУВД Екатеринбурга Соболя вернули прокурору
11:17 Кофейни Duo открылись в Екатеринбурге после сообщений об отравлениях
10:47 Попавшая под колёса автобуса пенсионерка из Каменска-Уральского находится в реанимации
10:29 По резонансному делу о вымогательстве в Первоуральске вынесли приговор
09:52 Более двух тысяч иностранцев выдворили свердловские приставы в 2025 году
09:35 Обвиняемых в покушении на убийство в екатеринбургском паркинге поместили в СИЗО
21:49 Замерзавших на челябинской трассе хвостатых маму и сына удалось спасти
21:30 За погибших на Свердловской железной дороге лосей заплатит «РЖД»
21:01 Новая станция метро сохранилась в генплане Екатеринбурга
20:23 Брошенный в Белоярском районе пёс требует срочной помощи
Все новости Свердловской области
14:09 Авито продлил срок приёма заявок в «ПредприниМаму»
13:30 На Авито нашли работу для смешариков
17:34 Предприниматели поделились формулами успеха в подкасте «Решено» от Авито
16:34 Авито и «Ёлки 12» запустили проект в поддержку пожилых людей
14:09 Количество заказов с доставкой на Авито за год выросло на 30%
17:07 «Авито Авто»: ИИ меняет автобизнес, 85% ищут машины онлайн
17:18 88% российских юристов используют ИИ в работе
16:30 Для мам-предпринимательниц запустили бесплатную программу «ПредприниМама»
12:54 Зимние холода увеличили продажи пауэрбанков на треть
17:12 Авито Работа провела сессию «Рабочий – класс!» на Всероссийском кадровом форуме
17:03 «Зумеры» стали чаще выбирать рабочие специальности
13:56 «Авито Авто» и звезда «Тачки на прокачку» Xzibit обновляют легендарную «Волгу»
15:38 Россияне потратили свыше 11 млрд рублей на онлайн-распродаже
16:30 «Авито» вводит систему верификации приютов и зооволонтеров
13:01 Авито присоединилась к российскому Альянсу в сфере искусственного интеллекта
11:47 На Авито Авто внедрили автоматическое распознавание госномеров при подаче объявлений
10:10 Спрос на специалистов с навыками ИИ в России вырос почти вдвое
11:28 Сергей Пустыльник назначен старшим директором по операциям, Центра клиентского серивиса и логистики Авито
14:23 Авито Услуги и партнёры объявили о старте просветительской инициативы «Безопасный ремонт»
14:53 Авито запустил подкаст с практическими советами для предпринимателей
15:29 Авито запустил кампанию о защите персональных данных «Дом для данных»
12:48 В Москве обсудили тренды и технологии авторынка на конференции «Авито Авто»
16:44 Авито запустили нейросети для оценки автомобилей в «Гараже»
14:33 Запустить баннер на главной странице Авито стало возможно через рекламный кабинет
15:41 С 3 ноября на Авито стартовала масштабная распродажа «Хватамба»
12:18 Новый сервис лизинга для бизнеса стал доступен на «Авито Услугах»
Все новости России и мира
20:11 Русская литература не состоялась бы без немецкого сказочника, — докажут в Екатеринбурге
19:59 Смертность от онкологии на Среднем Урале впервые существенно снизилась
19:39 Искусственный интеллект помог поймать злостного неплательщика в Асбесте
18:55 На Эльмаше погибла не дождавшаяся от людей помощи раненная собака
18:41 По заверениям руководителя УМВД, улицы Екатеринбурга становятся безопаснее
17:41 Екатеринбуржцы стали получать фейковые листовки о необходимости проверить счетчики
17:18 Сотрудникам «рехаба» для трудных подростков под Екатеринбургом продлили содержание в СИЗО
16:31 Полиция задержала подозреваемую в осквернении мемориала в Серове
16:15 Xiaomi и Samsung возглавили продажи смартфонов в Свердловской области
16:14 Четыре дня будет идти кинофестиваль «Медный цветок» на Урале
15:38 Избивший ребёнка на Уктусе лыжник расплакался на суде
15:00 Терапевт из Екатеринбурга отдал мошенникам 1,2 миллиона рублей
13:46 В Серове женщина венком погасила Вечный огонь
13:33 В 2026 году свердловские власти обещают отремонтировать почти 200 километров дорог
13:08 СМИ сообщают о дефиците противоопухолевого препарата в аптеках Екатеринбурга
12:14 Очередного любителя тонировки арестовали в Екатеринбурге из-за невыполнения требований полиции
11:58 Дело экс-начальника Кировского РУВД Екатеринбурга Соболя вернули прокурору
11:17 Кофейни Duo открылись в Екатеринбурге после сообщений об отравлениях
10:47 Попавшая под колёса автобуса пенсионерка из Каменска-Уральского находится в реанимации
10:29 По резонансному делу о вымогательстве в Первоуральске вынесли приговор
09:52 Более двух тысяч иностранцев выдворили свердловские приставы в 2025 году
09:35 Обвиняемых в покушении на убийство в екатеринбургском паркинге поместили в СИЗО
21:49 Замерзавших на челябинской трассе хвостатых маму и сына удалось спасти
21:30 За погибших на Свердловской железной дороге лосей заплатит «РЖД»
21:01 Новая станция метро сохранилась в генплане Екатеринбурга
20:23 Брошенный в Белоярском районе пёс требует срочной помощи
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK