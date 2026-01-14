Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге накрыли магазин с «цехом» по изготовлению никотиновых жидкостей за прилавком
Кадр из видео: Чукреев / t.me/Chukreev1992
В Екатеринбурге накрыли торговую точку, в которой продавец изготавливал никотиновые жидкости для вейпов прямо за прилавком.
О незаконном мини-производстве сообщил в своём телеграм-канале член общественной палаты Дмитрий Чукреев, участвовавший в рейде, который проводили сотрудники полиции. По его словам, такую схему использовали в магазине Smoking Shop.
Сообщается, что полиция изъяла сырьё для изготовления никотиновых жидкостей и другую продукцию. Ведётся проверка. Мероприятие для возрастной категории 18+
О незаконном мини-производстве сообщил в своём телеграм-канале член общественной палаты Дмитрий Чукреев, участвовавший в рейде, который проводили сотрудники полиции. По его словам, такую схему использовали в магазине Smoking Shop.
«С виду не прикопнёшься – на полках только безникотинки и прочая гадость для вейпов. Но суть кроется в другом: вы приобретаете здесь все прекурсоры – пищевые ароматизаторы, глицерин и жидкость, а продавец, не отходя от кассы всё это смешивает миксером, добавляя никотиновый бустер. Ловкие ручонки, минута ожидания – и товар готов к употреблению»,
– рассказал общественник.
