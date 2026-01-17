Возрастное ограничение 18+
Русская литература не состоялась бы без немецкого сказочника, — докажут в Екатеринбурге
Фрагмент обложки книги Эрнста Гофмана «Крошка Цахес»
В Екатеринбурге на следующей неделе пройдёт лекция, посвященная влиянию немецкого романтика на русскую литературную традицию. Мероприятие приурочено к 250-летию со дня рождения Эрнста Теодора Амадея Гофмана.
Лекцию о творчестве Гофмана и его огромном влиянии на русскую литературу проведёт доктор филологических наук, профессор Вера Королёва. Она исследует, почему имя немецкого писателя часто упускается в разговорах о зарубежных влияниях, хотя его присутствие в русской культуре долго и устойчиво. Как присущие Гофману фантазия, ирония и гротеск нашли отклик в России? Как русские классики интерпретировали гофмановские мотивы двойничества и тайны человеческой психики и вплели их в собственные произведения? Отвечая на эти вопросы, лектор коснётся и творчества таких столпов русской литературы, как Гоголь, Достоевский и Тургенев.
Мероприятие пройдёт 27 января в Образовательном центре «ельцинского» небоскрёба. Начало лекции запланировано на 19.00. Вход на событие свободный для всех желающих старше 12 лет, но необходима предварительная регистрация на официальном сайте Ельцин-центра. Мероприятие для возрастной категории 18+
