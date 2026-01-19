Смертность от онкологии на Среднем Урале впервые существенно снизилась

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Онкологическая служба Свердловской области в 2025 году добилась исторического результата, сумев переломить негативную тенденцию со смертностью пациентов. Обнадёживающую статистику опубликовал официальный ресурс областного Минздрава «Здоровье уральцев».Ключевой показатель одногодичной летальности среди больных со злокачественными новообразованиями снизился до рекордных 16,6%. Этот результат на 2,9% лучше показателя предыдущего, 2024 года, когда летальность составляла 19,5%.Значимым достижением стала и положительная динамика в ранней диагностике опасных заболеваний. В 2025 году доля выявления рака на ранних стадиях достигла 62,1%, увеличившись по сравнению с 2024 годом. Особенно успешной стала диагностика визуальных локализаций опухолей, таких как рак кожи или молочной железы. Здесь показатель выявления на первой стадии составил 53,7%, что превысило целевой порог государственной программы.Улучшение статистики во многом стало результатом активного внедрения массовых скрининговых программ для населения. Регулярные обследования на рак шейки матки, молочной железы и колоректальный рак позволяют выявлять болезнь на ранних подступах. Параллельно в регионе многократно выросли объёмы оказываемой специализированной помощи. Число посещений амбулаторных отделений Свердловского областного онкодиспансера в 2025 году превысило 625 тысяч. Это на 160% больше, чем в доковидном 2019 году.Количество проведенных хирургических операций по поводу рака достигло 28 тысяч. Примечательно, что около 8 тысяч из них были выполнены амбулаторно, что значительно снижает нагрузку на стационары. Общий рост числа оперативных вмешательств составил примерно 150% по сравнению с 2019 годом, — делится интернет-издание.