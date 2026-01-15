Возрастное ограничение 18+
Прогулки, просмотр фильмов и походы в баню выбирают уральцы для отдыха зимой
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Команда «Авито Путешествий» провела опрос и выяснила, как россияне проводят свободное время зимой. Среди уральцев оказалось больше тех, кто предпочитает прогулки на свежем воздухе.
Так, например, 58% россиян заявили, что составляют списки дел, 34% держат их в голове, 18% записывают в заметки, а 6% делятся планами в соцсетях.
Для 50% жителей России идеальная зима не может состояться без прогулок на свежем воздухе; для 48% это период, чтобы замедлиться и восстановить силы; 41% стараются зимой проводить больше времени с близкими; у 40% это время года ассоциируется с праздниками; 32% предпочитают зимой путешествовать.
Среди жителей УрФО прогулки как залог успешной зимы отметили 56%, при этом 49% не отказывают себе в удовольствии проводить зимние вечера дома за просмотрами фильмов, ещё 42% уже сходили или только планируют сходить в баню или сауну.
Уже успели реализовать больше половины пунктов из списка планов 30%; меньше половины выполнили – ещё 30%; исполнили только несколько своих желаний 26%; сделали всё, что хотели, 9%; отложили на вторую половину зимы 8%.
