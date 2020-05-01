БК УГМК выложил возле ДИВСа зажженными свечами надпись «МЫ ПОМНИМ» в память о погибших на войне

15:27 | 9.05.2020

Фото: БК УГМК

Баскетбольный клуб УГМК почтил память погибших в Великой Отечественной войне, выложив надпись «МЫ ПОМНИМ» зажженными свечами возле екатеринбургского ДИВСа вчера вечером, об этом рассказали в пресс-службе клуба.



«Всё потому что МЫ ПОМНИМ и обязаны не забывать всех тех, кто без раздумий отдал свою молодость, здоровье и, к сожалению, жизнь во благо свободного будущего Родины, во благо нашего с Вами мирного неба над головой», - сказали в пресс-службе.



Также в память о солдатах песню «День Победы» исполнил болельщик клуба Сергей Коноплев.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»