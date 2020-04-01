На Урале волонтеры начали раздавать многоразовые маски

14:20 | 29.04.2020

Фото: департамент информполитики региона

Накануне масочного режима в Свердловской области стартовала раздача многоразовых защитных масок. Волонтеры акции #МыВместе работают в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Верхней Пышме, Березовском и Первоуральске.



Одетые в защитные костюмы добровольцы находятся у входов в железнодорожный и автовокзалы, аэропорта, вблизи станций метро и остановочных комплексов, сообщает департамент информполитики региона.



Ранее предполагалось раздать 50 тысяч многоразовых масок, однако акцию было решено продлить. «Планируется, что акция будет идти три дня, но по необходимости она может быть продлена. Наша основная задача – помочь жителям Свердловской области обезопасить себя и обеспечить прохождение масочного режима», – отметил координатор по проектно-экспертной работе ОНФ, участник акции #МыВместе Игорь Русинов.



Напомним, с 1 мая в Свердловской области вводится масочный режим, согласно которому нахождение в закрытых помещениях и общественном транспорте без маски запрещено. Об этом заявил глава региона Евгений Куйвашев на совещании с полномочным представителем Президента РФ в УрФО Николаем Цукановым.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»