Порядка 90 тысяч нарушений ПДД зарегистрировали в Свердловской области за неделю
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области с 16 по 22 марта зарегистрировали порядка 90 тысяч нарушений ПДД. Такие данные приводят в региональном УГИБДД.
Из них комплексами фотовидеофиксации зафиксировано почти 70 тысяч случаев превышения скорости, около 4 тысяч проехали на «красный» или выехали за стоп-линию. За неиспользование ремней безопасности составлено 2 340 материалов, за отсутствие детских удерживающих устройств – 242.
Среди пешеходов тоже были нарушители: к административной ответственности привлекли 970 человек.
Всего за неделю зарегистрировано 801 ДТП, в результате которых три человека погибли и 41 пострадал.
«Из дорожного процесса отстранено 513 водителей, представлявших угрозу безопасности. Из них 143 задержаны за управление в состоянии опьянения, 370 не имели либо были лишены права управления»,
– рассказали в управлении.
