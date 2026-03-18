Порядка 90 тысяч нарушений ПДД зарегистрировали в Свердловской области за неделю





рассказали в управлении. «Из дорожного процесса отстранено 513 водителей, представлявших угрозу безопасности. Из них 143 задержаны за управление в состоянии опьянения, 370 не имели либо были лишены права управления»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Свердловской области с 16 по 22 марта зарегистрировали порядка 90 тысяч нарушений ПДД. Такие данные приводят в региональном УГИБДД.Из них комплексами фотовидеофиксации зафиксировано почти 70 тысяч случаев превышения скорости, около 4 тысяч проехали на «красный» или выехали за стоп-линию. За неиспользование ремней безопасности составлено 2 340 материалов, за отсутствие детских удерживающих устройств – 242.Среди пешеходов тоже были нарушители: к административной ответственности привлекли 970 человек.Всего за неделю зарегистрировано 801 ДТП, в результате которых три человека погибли и 41 пострадал. Мероприятие для возрастной категории 18+