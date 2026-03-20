В Первоуральске ищут 15-летнюю девочку в чёрных джинсах и куртке
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Первоуральске ищут 15-летнюю Ирину Егармину. Она пропала вчера, 26 марта, говорится в ориентировке поискового отряда «Прорыв».
Девочка ростом 160 сантиметров, среднего телосложения, с серо-голубыми глазами, русыми длиной ниже плеч волосами. В день исчезновения была в чёрных джинсах, чёрной куртке, фиолетовой толстовке с капюшоном и чёрных ботинках.
Розыском подростка занимается ОМВД России «Первоуральский». Всех, кто может что-либо знать о её местонахождении, просят звонить по номеру +7 (343) 964-82-21 (либо 112 или 102).
Предполагается, что девочка также могла добраться до Омска.
