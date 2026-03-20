В Свердловской области зарегистрировали первые в 2026 году укусы клещей

10.13 Пятница, 27 марта 2026
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Роспотребнадзор сообщает о первых случаях присасывания клещей в Свердловской области в 2026 году.

«Пострадали два екатеринбуржца, посещавшие садово-огородные участки на Шарташе и в Сысертском районе, и один ребёнок в Нижнем Тагиле»,

– пишет ведомство.

В связи с этим специалисты напоминают, что предотвратить заражение клещевыми инфекциями можно с помощью:
– вакцинации против энцефалита;
– защитной одежды и репеллентов;
– регулярного самоосмотра;
– своевременного обращения в медорганизацию в случае укуса.

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
