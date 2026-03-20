Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области зарегистрировали первые в 2026 году укусы клещей
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Роспотребнадзор сообщает о первых случаях присасывания клещей в Свердловской области в 2026 году.
В связи с этим специалисты напоминают, что предотвратить заражение клещевыми инфекциями можно с помощью:
– вакцинации против энцефалита;
– защитной одежды и репеллентов;
– регулярного самоосмотра;
– своевременного обращения в медорганизацию в случае укуса.
Мероприятие для возрастной категории 18+
«Пострадали два екатеринбуржца, посещавшие садово-огородные участки на Шарташе и в Сысертском районе, и один ребёнок в Нижнем Тагиле»,
– пишет ведомство.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Поступление вакцины от клещевого энцефалита в Свердловскую область ждут в конце апреля
20 марта 2026
20 марта 2026