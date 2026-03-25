Больше двух часов в Алапаевске тушили пилораму
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В четверг, 26 марта, в Алапаевске на улице Муратовская загорелась пилорама. На тушение пожара ушло больше двух часов.
Как рассказали в управлении МЧС по Свердловской области, информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 16.08, в 18.06 огонь удалось локализовать и в 18.22 – пошутить. Проливка и разбор сгоревших конструкций продолжалась до 21.50.
Площадь пожара составила 400 квадратных метров. Огонь повредил кровлю, пиломатериалы и ёмкости с креозотом.
«В тушении были задействованы четыре единицы техники и 16 человек личного состава»,
– рассказали в МЧС.
