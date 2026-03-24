Возрастное ограничение 18+
Свердловский СК завершил дело о махинациях с жильём для сирот
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Следственный комитет Свердловской области сообщил о завершении расследования уголовного дела о хищении средств, выделенных на покупку квартир для детей-сирот.
Среди фигурантов — экс-руководитель ГКУ СО «Фонд жилищного строительства» Оксана Вохминцева, учредитель и замдиректора по капстроительству ООО (название не уточняется), а также начальник производственно-технического отдела этой организации. Им вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
По версии следствия, в 2019 году обвиняемые приобрели квартиры для детей-сирот по завышенным ценам. Для этого они сами публиковали объявления с нужной им ценой, практически в два раза превышающую рыночную, и указывали её в госконтрактах на покупку жилья.
Разница оставалась на счётах ООО, которую в дальнейшем обвиняемые делили между собой. Ущерб бюджету Свердловской области оценивается в 83 миллиона рублей. Подчеркивается, что из-за хищения значительно снизился объём жилья, приобретаемого для детей-сирот.
Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.
«"Фонд жилищного строительства" заключил с ООО 21 государственный контракт на общую сумму свыше 175 миллионов рублей на приобретение 105 объектов недвижимости, фактическая рыночная стоимость которых была немногим более 90 миллионов рублей»,
– говорится в сообщении СК.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию