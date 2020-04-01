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18:11 | 28.04.2020
Фото: Instagram Евгения Куйвашева
Уральский препарат «Триазавирин» рекомендуют для профилактики и лечения коронавируса
«Применение Триазавирина — способ сделать так, чтобы как можно меньшему числу людей понадобились тяжелые токсичные лекарства. Если снижение «тяжелых пациентов» в результате будет хотя бы 5-10%, то мы посчитаем это успехом», - заявил глава региона.
Куйвашев подчеркнул, что доказательств эффективности лекарства нет, как и нет доказательств эффективности любого другого препарата от коронавируса. Однако, есть опыт применения и доказательства статистических различий, между пациентами принимающими «Триазавирин» и не принимающими.
Напомним, что всего в Свердловской области выявлено 539 заболевших COVID-19.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
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