Уральский препарат «Триазавирин» рекомендуют для профилактики и лечения коронавируса

18:11 | 28.04.2020

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Уральский препарат «Триазаверин» рекомендован врачами Свердловской области для профилактики лечения коронавируса, об этом рассказал губернатор Евгений Куйвашев в своем Instagram.



«Применение Триазавирина — способ сделать так, чтобы как можно меньшему числу людей понадобились тяжелые токсичные лекарства. Если снижение «тяжелых пациентов» в результате будет хотя бы 5-10%, то мы посчитаем это успехом», - заявил глава региона.



Куйвашев подчеркнул, что доказательств эффективности лекарства нет, как и нет доказательств эффективности любого другого препарата от коронавируса. Однако, есть опыт применения и доказательства статистических различий, между пациентами принимающими «Триазавирин» и не принимающими.



Напомним, что всего в Свердловской области выявлено 539 заболевших COVID-19.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»