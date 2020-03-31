Свердловская область вошла в топ-5 регионов по числу заболевших коронавирусом

Первое место по заболеваемости коронавирусом заняла Москва, за ней идут Московская область, Санкт-Петербург, Республика Коми. Свердловская область занимает пятое место в этом списке.На сегодняшний день в регионе зафиксировано 33 пациента с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». Семь человек выздоровели. Добавим за минувшие сутки в области не выявлено ни одного нового случая заболевания.Отметим, за минувшие сутки, по данным Роспотребнадзора, выявлено 440 новых случаев заболевания «китайским» вирусом в России, зарегистрировано семь смертей и 69 выздоровлений.Всего в стране зафиксировано 2777 случаев заражения коронавирусом, 190 человек выздоровело, 24 – умерло.