В Свердловской области МУП «Водоканал» задолжал сотрудникам более 2,5 миллионов рублей

10:33 | 23.03.2020

Фото: yandex.ru

Богдановичская городская прокуратура проверила МУП «Водоканал» на соблюдение требований трудового законодательства и выявила нарушения.



Как сообщает прокуратура Свердловской области, на муниципальном предприятии «Водоканал» перед 123 работниками за январь 2020 года образовалась задолженность по заработной плате в размере свыше 2,5 млн. рублей.



В результате городской прокурор в адрес директора МУП «Водоканал» внес представление с требованием устранения нарушений закона и привлек к дисциплинарной ответственности руководителя предприятия.



После вмешательства прокуратуры предприятием в полном объеме погашена задолженность по заработной плате. Более того, сотрудникам выплачена компенсация за задержку выплаты заработной платы в сумме свыше 16,5 тыс. рублей.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»