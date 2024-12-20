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236 миллионов рублей дополнительно выделили на поддержку свердловских производителей молока
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Свердловские власти дополнительно выделили получат 236 миллионов рублей для поддержки местных производителей молоко. Аграрные предприятия должны будут получить средства до конца этого года.
Как сообщили в областном департаменте информполитики, всего субсидии получат 173 аграрных предприятия. Эти деньги производители смогут потратить на погашение кредитов, зарплаты работников или на подготовку к следующему сезону, сообщила министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.
Напомним, что ранее губернатор пригрозил молочным производителям отменой господдержки из-за того, что аграрии на фоне дефицита молока поставляют его в соседние регионы. После этого производители подписали соглашения, согласно которому берут на себя обязательство поставлять свою продукцию на местные заводы в приоритетном порядке.
Как сообщили в областном департаменте информполитики, всего субсидии получат 173 аграрных предприятия. Эти деньги производители смогут потратить на погашение кредитов, зарплаты работников или на подготовку к следующему сезону, сообщила министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.
Напомним, что ранее губернатор пригрозил молочным производителям отменой господдержки из-за того, что аграрии на фоне дефицита молока поставляют его в соседние регионы. После этого производители подписали соглашения, согласно которому берут на себя обязательство поставлять свою продукцию на местные заводы в приоритетном порядке.
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