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236 миллионов рублей дополнительно выделили на поддержку свердловских производителей молока

14.22 Среда, 25 декабря 2024
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
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Свердловские власти дополнительно выделили получат 236 миллионов рублей для поддержки местных производителей молоко. Аграрные предприятия должны будут получить средства до конца этого года.

Как сообщили в областном департаменте информполитики, всего субсидии получат 173 аграрных предприятия. Эти деньги производители смогут потратить на погашение кредитов, зарплаты работников или на подготовку к следующему сезону, сообщила министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Анна Кузнецова.

Напомним, что ранее губернатор пригрозил молочным производителям отменой господдержки из-за того, что аграрии на фоне дефицита молока поставляют его в соседние регионы. После этого производители подписали соглашения, согласно которому берут на себя обязательство поставлять свою продукцию на местные заводы в приоритетном порядке.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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10:07 Глава СК потребовал доклад о преступлении нелегала против половой неприкосновенности школьницы в Екатеринбурге
09:28 С переломом предплечья в больницу попала 11-летняя девочка после ДТП в Каменске-Уральском
22:18 Роспотребнадзор призвали закрыть Окружной дом офицеров в Екатеринбурге из-за холода в зале
21:31 Путь от банки кофе до раздачи айфонов проделала платформа Авито за 17 лет
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20:38 Екатеринбурженка требовала почти 2 «ляма» от гинекологов за преждевременные роды
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19:19 Владелец катера заплатит за несчастный случай на реке Реж
18:59 Вчерашний смертельный пожар был одним из 15 в Свердловской области
17:50 В минувшие выходные в Екатеринбурге проверили более тысячи иностранцев
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16:42 В Нижних Сергах людям пришлось добивать перерасчёта за холодную воду через прокуратуру
16:33 Аналитики выяснили сколько екатеринбуржцы тратят на связанные с работой расходы
15:37 Сразу на год продлили перекрытие на улице Вайнера в Екатеринбурге
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