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Глава СК потребовал доклад о преступлении нелегала против половой неприкосновенности школьницы в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела о преступлении против половой неприкосновенности 15-летней девочки из Кургана, которую подозреваемый в изнасиловании школьницы нелегал привез в Екатеринбург и надругался.
Ранее сообщалось, что они познакомились в социальных сетях. Иностранец пригласил девочку к себе домой и, убедив её, сам увёз из Кургана в Екатеринбург на съёмную квартиру, где и совершил преступление, пригрозив убийством. Своей жертве он позволил вернуться только через два дня, соизволив отправить школьницу домой на такси. Уже дома потерпевшая обо всём рассказала своей маме и иностранца задержали.
Известно, что предполагаемый насильник находился в России незаконно, работая на складе.
Ранее сообщалось, что они познакомились в социальных сетях. Иностранец пригласил девочку к себе домой и, убедив её, сам увёз из Кургана в Екатеринбург на съёмную квартиру, где и совершил преступление, пригрозив убийством. Своей жертве он позволил вернуться только через два дня, соизволив отправить школьницу домой на такси. Уже дома потерпевшая обо всём рассказала своей маме и иностранца задержали.
Известно, что предполагаемый насильник находился в России незаконно, работая на складе.
«По данному факту СУ СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело. Глава ведомства дал поручение представить доклад о ходе расследования»,
– говорится в сообщении Следкома.
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