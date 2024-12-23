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Свердловская антитеррористическая комиссия опровергла информацию о пиротехнике с опасными веществами
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В антитеррористической комиссии Свердловской области опровергли информацию о попадании в магазины пиротехники с опасными веществами.
Информацию об опасных поставках, организованных якобы «украинскими спецслужбами», также опроверг замначальника надзорной деятельности областного МЧС Сергей Махнёв. Он заверил, что в преддверии праздников сотрудники полиции и МЧС ежегодно проверяют продаваемую пиротехнику, обращая внимания как на сроки годности фейерверков и условия хранения, так и на наличие сертификатов.
Уральцам также дали несколько советов о том, как правильно выбирать и применять пиротехнику:
– В магазинах пиротехника должна находиться в местах, исключающих попадание на неё прямых солнечных лучшей или влаги.
– Перед покупкой важно проверить срок годности.
– Запускать фейерверки можно только на улице. От места запуска салюта также нужно отойти на 20-50 метров.
Специалисты также подчеркнули, что нарушение правил запуска пиротехники влечёт за собой штраф до 15 тысяч рублей для физических лиц и до 400 тысяч рублей для юридических.
«В мессенджерах распространяется голосовое сообщение, в котором мужчина говорит, что с территории Украины в Россию доставили опасную пиротехнику и что её будут продавать на всех рынках страны. Эта информация является недостоверной»,
– говорится в сообщении телеграм-канала «Антитеррор Урал».
Информацию об опасных поставках, организованных якобы «украинскими спецслужбами», также опроверг замначальника надзорной деятельности областного МЧС Сергей Махнёв. Он заверил, что в преддверии праздников сотрудники полиции и МЧС ежегодно проверяют продаваемую пиротехнику, обращая внимания как на сроки годности фейерверков и условия хранения, так и на наличие сертификатов.
Уральцам также дали несколько советов о том, как правильно выбирать и применять пиротехнику:
– В магазинах пиротехника должна находиться в местах, исключающих попадание на неё прямых солнечных лучшей или влаги.
– Перед покупкой важно проверить срок годности.
– Запускать фейерверки можно только на улице. От места запуска салюта также нужно отойти на 20-50 метров.
Специалисты также подчеркнули, что нарушение правил запуска пиротехники влечёт за собой штраф до 15 тысяч рублей для физических лиц и до 400 тысяч рублей для юридических.
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