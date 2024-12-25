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Глава СК потребовал доклад о конфликте школьников из екатеринбургской гимназии
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава СК Александр Бастрыкин заинтересовался произошедшим между учащимися екатеринбургской гимназии, одного из учеников которой избили и заставили извиняться на видео.
Свердловские следователи уже проверяют образовательное учреждение, между учениками которого произошёл конфликт.
«Бастрыкин дал поручение представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», – говорится в сообщении СК.
Свердловские следователи уже проверяют образовательное учреждение, между учениками которого произошёл конфликт.
«Бастрыкин дал поручение представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах», – говорится в сообщении СК.
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