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На нерегулируемом перекрёстке в Екатеринбурге сбили пенсионерку
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Сегодня утром, около 08.20, в Екатеринбурге на нерегулируемом пешеходном переходе напротив дома на Фурманова, 125 сбили пенсионерку.
Как сообщили в УГБИДД по Свердловской области, 65-летнюю женщину, переходившую через дорогу по «зебре», сбил 37-летний водитель Lada. По каким причинам мужчина не стал пропускать пенсионерку, сейчас выясняют сотрудники ГАИ.
Пострадавшую в ДТП бабушку увезли в 24-ю больницу. Какие травмы получила пенсионерка, не уточняется.
Как сообщили в УГБИДД по Свердловской области, 65-летнюю женщину, переходившую через дорогу по «зебре», сбил 37-летний водитель Lada. По каким причинам мужчина не стал пропускать пенсионерку, сейчас выясняют сотрудники ГАИ.
Пострадавшую в ДТП бабушку увезли в 24-ю больницу. Какие травмы получила пенсионерка, не уточняется.
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