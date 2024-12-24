С переломом предплечья в больницу попала 11-летняя девочка после ДТП в Каменске-Уральском

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Вчера, 24 декабря, в Каменске-Уральском на перекрестке улиц Суворова – Шестакова столкнулись три автомобиля. В результате аварии пострадала 11-летняя девочка, находившаяся на заднем пассажирском сидении одного из авто.Как сообщили Вечерним ведомостям в областном УГИБДД, авария произошла из-за того, что 67-летний водитель «ГАЗа» выехал на перекресток на красный, впоследствии чего столкнулся с Renault Arkana и Volkswagen Jetta. В результате ДТП пострадала только 11-летняя девочка, ехавшая в Renault. Её с переломом предплечья увезли в городскую больницу. Известно, что она была пристёгнута ремнём безопасности.По словам водителя «ГАЗа», он поехал на красный из-за того, что не неожиданно стало плохо. Но нарушение есть нарушение – на немолодого водителя составили два протокола: за проезд на красный (ч.1 ст. 12.12. КоАП РФ) и за нарушение ПДД, повлекшее вред здоровью (ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ).