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Роспотребнадзор призвали закрыть Окружной дом офицеров в Екатеринбурге из-за холода в зале
Холод в свою очередь вызван сломавшей системой нагнетания тёплого воздуха
Фото: Вечерние ведомости
Об очередных проблемах в Окружном доме офицеров Центрального военного округа стало известно Вечерним ведомостям – теперь здание, с состоянием которого имеется немало проблем (о них рассказывали в этом материале) просят закрыть из-за несоответствия санитарным нормам. Обращение (есть в распоряжении редакции) в адрес руководителя регионального Роспотребнадзора Дмитрия Козловских написала эксперт общественной палаты Свердловской области Наталия Дерябина.
Вечерние ведомости знакомы с этой проблемой. Система нагнетания тёплого воздуха не работала ещё осенью, когда наш коррсепондент посещал ОДО – зимой, по всей видимости, она стала более ощутима.
По данным наших источников, новая турбина, нагнетающая воздух в зрительный зал, поступит в ОДО в начале 2025 года – её поставки ждут из-за рубежа.
Судя по афише, в Большом зале Дома офицеров в новогодние праздники запланировано сразу несколько мероприятий. И отменять их не планируют.
По данным Вечерних ведомостей, в ОДО также имеются нарушения в работе пожарной сигнализации, которые могут считаться основанием для приостановки деятельности учреждения, однако руководство Дома офицеров не желает закрывать здание, опасаясь негативного эффекта в публичном пространстве. Устранить же эти несоответствия оперативно невозможно – из-за необходимости согласования со Свердлохранкультурой, поскольку монтаж оборудования предполагает вмешательство в стены объекта культурного наследия (и без того разрушающиеся). К слову, в ноябре Москве из-за похожих нарушений – несоответствия противопожарным требованиям – закрыли для посетителей музей истории ГУЛАГа.
«В настоящее время в здании ФГБУ «Дом офицеров Центрального военного округа» не отапливаются фойе второго этажа и большой концертный зал. Сломана система притяжения тёплого воздуха. Но это не останавливает руководство ФГБУ продолжать проводить мероприятия. В помещениях массового посещения людей температура воздуха не повышается выше отметки +10 - +12. Это недопустимо для нахождения посетителей и, тем более, детей»,
— говорится в обращении
Вечерние ведомости знакомы с этой проблемой. Система нагнетания тёплого воздуха не работала ещё осенью, когда наш коррсепондент посещал ОДО – зимой, по всей видимости, она стала более ощутима.
Из-за поломки этого механизма тёплый воздух перестал поступать в большой зрительный зал
Cломавшаяся турбина. Фото: Вечерние ведомости
По данным наших источников, новая турбина, нагнетающая воздух в зрительный зал, поступит в ОДО в начале 2025 года – её поставки ждут из-за рубежа.
Судя по афише, в Большом зале Дома офицеров в новогодние праздники запланировано сразу несколько мероприятий. И отменять их не планируют.
По данным Вечерних ведомостей, в ОДО также имеются нарушения в работе пожарной сигнализации, которые могут считаться основанием для приостановки деятельности учреждения, однако руководство Дома офицеров не желает закрывать здание, опасаясь негативного эффекта в публичном пространстве. Устранить же эти несоответствия оперативно невозможно – из-за необходимости согласования со Свердлохранкультурой, поскольку монтаж оборудования предполагает вмешательство в стены объекта культурного наследия (и без того разрушающиеся). К слову, в ноябре Москве из-за похожих нарушений – несоответствия противопожарным требованиям – закрыли для посетителей музей истории ГУЛАГа.
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