Пырнувшей сожителя жительнице Верхней Пышмы вынесли приговор

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Верхней Пышме вынесли приговор местной жительнице, которая 6 мая 2024 года во время ссоры со своим сожителем пырнула его ножом в живот. Через сутки мужчина скончался в больнице.Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, перед конфликтом сожители расписали спиртное в своей квартире на проспекте Успенский. По версии следствия, в какой-то момент мужчина устал спорить со своей дамой и ушёл из дома, оставив свою сожительницу одну, чтобы дать ей время «остыть». Однако та, оставшись наедине с собственными мыслями, стала задумываться о расправе над своим обидчиком, поэтому, когда мужчина вернулся домой, она, продолжив словесную перепалку, кинулась на него с кухонным ножом.Удар пришёлся в область живота. После этого мужчина упал на пол и потерял сознание. Спасти его, к сожалению, не удалось. Он умер на следующие сутки в больнице.Свою вину женщина не признала. На суде она утверждала, что защищалась, но доказать это никак не смогла. В итоге её признали виновной по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека) и назначили наказание в виде 4 лет 11 месяцев в исправительной колонии общего режима.Приговор не вступил в законную силу.